Фільтрації не уникнути. Окупанти пояснили, як отримати дозвіл на пересування в Маріуполі

Мешканці Маріуполя без проходження фільтрації не мають права ходити містом та навіть виїхати за його межі. Для цього потрібен відповідний дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Спочатку треба пройти перевірку (фільтрацію) в одном з райвідділків "МВС" в Мангуші, Новоазовську або Нікольському або в пунктах пропуску Мангуш або Безимянне", - розповідає він.

Після неї, за словами Андрющенка, маріупольцям зі справкою треба звернутись до так званої комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області.

"Третій документ, якій мають отримати маріупольці задля натяку на вільне пересування", - додав радник мера.