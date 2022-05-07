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Фільтрації не уникнути. Окупанти пояснили, як отримати дозвіл на пересування в Маріуполі

Фото: окупанти пояснили, як отримати дозвіл на пересування у Маріуполі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці Маріуполя без проходження фільтрації не мають права ходити містом та навіть виїхати за його межі. Для цього потрібен відповідний дозвіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Спочатку треба пройти перевірку (фільтрацію) в одном з райвідділків "МВС" в Мангуші, Новоазовську або Нікольському або в пунктах пропуску Мангуш або Безимянне", - розповідає він.

Після неї, за словами Андрющенка, маріупольцям зі справкою треба звернутись до так званої комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області.

"Третій документ, якій мають отримати маріупольці задля натяку на вільне пересування", - додав радник мера.

Як повідомлялось, російські окупанти 6 травня в черговий раз порушили режим припинення вогню на території "Азовсталі" в Маріуполі. Загарбники обстріляли автомобіль, який їхав за цивільними.

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