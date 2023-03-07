Філософія відрізняється. Ігнат пояснив, у чому складність навчання на західних літаках

"Вони (партнери, - ред.) хочуть зрозуміти рівень підготовки українських пілотів, оскільки філософія управління радянською технікою дещо інша, ніж філософія управління західною технікою. Наводив приклад, навіть ручка управління літаків радянських, винищувачів, знаходиться посередині, там (у західних літаках, - ред.) знаходиться збоку. Бортове обладнання, яке треба теж зрозуміти, як воно працює", - пояснив речник.

Ігнат додав, що два українських пілоти, які поїхали до США, повинні допомогти проаналізувати, скільки часу знадобиться на навчання.

Він зазначив, що навчання для опанування західних літаків повинні пройти не лише українські пілоти, але й військові інженери, які забезпечують роботу авіації.

Нагадаємо, два досвідчених українських пілоти відбули до США, аби пройти для навчання на авіаційному симуляторі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що мета поїздки пілотів - не навчання на літаках, а аналіз вмінь та навичок для ймовірних тренувань українських льотчиків у майбутньому.

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