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Філософія відрізняється. Ігнат пояснив, у чому складність навчання на західних літаках

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Система управління західних та радянських бойових літаків значно відрізняється. Тому два українські пілоти відбули до США, аби визначити, скільки потрібно часу та засобів для ймовірного навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Вони (партнери, - ред.) хочуть зрозуміти рівень підготовки українських пілотів, оскільки філософія управління радянською технікою дещо інша, ніж філософія управління західною технікою. Наводив приклад, навіть ручка управління літаків радянських, винищувачів, знаходиться посередині, там (у західних літаках, - ред.) знаходиться збоку. Бортове обладнання, яке треба теж зрозуміти, як воно працює", - пояснив речник.

Ігнат додав, що два українських пілоти, які поїхали до США, повинні допомогти проаналізувати, скільки часу знадобиться на навчання.

Він зазначив, що навчання для опанування західних літаків повинні пройти не лише українські пілоти, але й військові інженери, які забезпечують роботу авіації.

Нагадаємо, два досвідчених українських пілоти відбули до США, аби пройти для навчання на авіаційному симуляторі.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що мета поїздки пілотів - не навчання на літаках, а аналіз вмінь та навичок для ймовірних тренувань українських льотчиків у майбутньому.

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