Не навчання. У Повітряних силах пояснили мету поїздки українських пілотів до США

Українські пілоти, які прибули до США, будуть працювати з партнерами, аби визначити рівень вмінь, щоб у майбутньому створити навчальну програму. Поки не йде мова про навчання на літаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Мова йде про двох пілотів. Вони не навчаються, там мова йшла про те, що аналізують готовність українських льотчиків. Аналізують їхній бойовий досвід, їхні знання для того, щоб концептуально зрозуміти, скільки часу знадобиться, які треба витратити навчально-матеріально засоби, яку базу обрати для потенційного майбутнього навчання пілотів", - пояснив речник.

Водночас Ігнат зазначив, що поки не визначений тип літака, який, ймовірно, буде переданий Україні та на якому будуть тренуватися українські пілоти. Вірогідно, що це буде американський F-16, проте остаточного рішення про надання ще не ухвалено партнерами.

"Ці пілоти вже досвідчені, працюють зараз з нашими партнерами, щоб зрозуміти, як саме можна організувати навчальний процес. Кількість теж оголошувати не будемо, десять вже оприлюднили. Зрозуміло, що ми відразу не можемо взяти весь льотний склад і відправити вчитися", - додав Ігнат.

Нагадаємо, нещодавно американське видання NBC повідомило, що два українських пілоти прибули в США для навчання на симуляторі для сучасних бойових літаків, зокрема F-16.

Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив цю інформацію.

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