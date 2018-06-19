Официальный трейлер криминальной комедии "8 подруг Оушена"
В украинский прокат в июне вышел фильм "8 подруг Оушена". Смотреть онлайн трейлер американской комедии со звездным актерским составом можно у нас на Styler.
Премьера комедии Гэри Росса в Украине состоялась 14 июня 2018. "8 подруг Оушена" кинокритики назвали самым ожидаемым фильмом лета, ведь помимо захватывающего криминального сюжета в картине задействованы самые популярные голливудские актрисы.
Официальный трейлер "8 подруг Оушена"(YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)
Криминально-приключенческая комедия снята кинокомпанией Warner Bros. Pictures. Режиссером и сценаристом выступил Гэри Росс, известный своими работами над фильмами "Плезантвиль", "Фаворит", "Голодные игры".
8 подруг Оушена сыгали Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Минди Калинг, Сара Полсон, Аквафина.
Фото: Актрисы "8 подруг Оушена" (facebook.com/WarnerBrosPicturesUkraine)
В фильме также снимались Метт Деймон, Дакота Фаннинг, Адриана Лима, Ким Кардашьян, Кендал Дженнер, Кети Холмс, Оливия Манн, Ричард Армитаж, Демиэн Льюис.
Новый фильм имеет много общего с картиной "11 друзей Оушена", но главными героинями на этот раз стали женщины. Одна из них, Дэбби, является предприимчивой сестрой бандита Дэнни Оушена.
Дэбби выходит из тюрьмы, где в течение нескольких лет планировала дерзкий план ограбления. Ей предстоит собрать команду профессионалов, чтобы похитить драгоценность стоимостью 150 млн долларов.
У девушек нет права ошибиться, так как бриллиантовое колье, которое они хотят незаметно украсть, будет находиться на виду у всех во время выставки в нью-йоркском музее.