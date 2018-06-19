Официальный трейлер криминальной комедии "8 подруг Оушена"

В украинский прокат в июне вышел фильм "8 подруг Оушена". Смотреть онлайн трейлер американской комедии со звездным актерским составом можно у нас на Styler.

"8 подруг Оушена": онлайн трейлер

Премьера комедии Гэри Росса в Украине состоялась 14 июня 2018. "8 подруг Оушена" кинокритики назвали самым ожидаемым фильмом лета, ведь помимо захватывающего криминального сюжета в картине задействованы самые популярные голливудские актрисы.

Официальный трейлер "8 подруг Оушена"(YouTube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

Криминально-приключенческая комедия снята кинокомпанией Warner Bros. Pictures. Режиссером и сценаристом выступил Гэри Росс, известный своими работами над фильмами "Плезантвиль", "Фаворит", "Голодные игры".

8 подруг Оушена сыгали Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Минди Калинг, Сара Полсон, Аквафина.

Фото: Актрисы "8 подруг Оушена" (facebook.com/WarnerBrosPicturesUkraine)

В фильме также снимались Метт Деймон, Дакота Фаннинг, Адриана Лима, Ким Кардашьян, Кендал Дженнер, Кети Холмс, Оливия Манн, Ричард Армитаж, Демиэн Льюис.

Сюжет картины "8 подруг Оушена"

Новый фильм имеет много общего с картиной "11 друзей Оушена", но главными героинями на этот раз стали женщины. Одна из них, Дэбби, является предприимчивой сестрой бандита Дэнни Оушена.

Дэбби выходит из тюрьмы, где в течение нескольких лет планировала дерзкий план ограбления. Ей предстоит собрать команду профессионалов, чтобы похитить драгоценность стоимостью 150 млн долларов.

У девушек нет права ошибиться, так как бриллиантовое колье, которое они хотят незаметно украсть, будет находиться на виду у всех во время выставки в нью-йоркском музее.