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На Филиппины обрушился тропический шторм, есть жертвы

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Среда 02 июня 2021 14:35
На Филиппины обрушился тропический шторм, есть жертвы Фото: На Филиппины обрушился тропический шторм (twitter.com/News247Reddy)
Автор: РБК-Украина

В среду, 2 июня, на Филиппины обрушился тропический шторм. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает Bloomberg.

Синоптики сообщили, что шторм "Чой-ван" находится к юго-западу от центральной провинции Масбате с устойчивым ветром 65 км/ч и порывами до 90 км/ч.

По словам синоптиков, шторм движется в северо-западном направлении и может ослабнуть в четверг, когда будет направляться в сторону Южно-Китайского моря.

По меньшей мере три человека погибли, в том числе 14-летняя жительница деревни. Она во время сильного дождя бросилась с отцом на берег реки, чтобы спасти своих сельскохозяйственных животных. Однако ее смыло сильным течением. Ее отец считается пропавшим без вести.

Сотрудники береговой охраны спасают жителей деревень, оказавшихся в ловушке в домах, охваченных поднимающейся паводковой водой. В 18 южных деревнях переместили более 2600 человек в эвакуационные центры.

Напомним, ранее в Беринговом море был один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны.

Кроме того, в феврале на Филиппинах проводилась эвакуация жителей из-за шторма "Дуцзюань".

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