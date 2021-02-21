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Более 50 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за надвигающегося шторма

Новина українською → Манила, Воскресенье 21 февраля 2021 20:24
Более 50 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за надвигающегося шторма Фото: шторм (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Власти в нескольких провинциях Филиппин эвакуировали 51 тысячу жителей из-за надвигающегося шторма "Дуцзюань". Ожидается, что он обрушится на побережье Филиппин 22 февраля.

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, власти не исключают, что шторм ослабнет до тропической депрессии до выхода на сушу. В 19:00 по местному времени (13:00 по Киеву) эпицентр стихии находился в 275 км к востоку от города Суригао (провинция Северный Суригао). Тогда шторм двигался на северо-запад со скоростью 25 км/ч.

Отмечается, что скорость ветра шторма при этом достигала 18 м/с с порывами до 22 м/с.

Напомним, ранее Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.

Кроме того, в Беринговом море был один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны.

Также сообщалось о сильном шторме в Великобритании. После Британии шторм "Белла" пошел на территорию Франции и Бельгии. Шторм принес мощный ветер и сильный снег.

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