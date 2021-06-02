ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Філіппіни обрушився тропічний шторм, є жертви

Новость на русском →
Середа 02 червня 2021 14:35
На Філіппіни обрушився тропічний шторм, є жертви Фото: на Філіппіни обрушився тропічний шторм (twitter.com/News247Reddy)
Автор: РБК-Україна

У середу, 2 червня, на Філіппіни обрушився тропічний шторм. В результаті негоди загинули щонайменше три людини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Синоптики повідомили, що шторм "Чой-ван" знаходиться на північний захід від центральної провінції Масбате зі стійким вітром 65 км/год і поривами до 90 км/год.

За словами синоптиків, шторм рухається в північно-західному напрямку і може ослабнути в четвер, коли буде направлятися в бік Південно-Китайського моря.

Щонайменше три людини загинули, в тому числі 14-річна мешканка села. Вона під час сильного дощу кинулася з батьком на берег річки, щоб врятувати своїх сільськогосподарських тварин. Однак її змило сильною течією. Її батько вважається зниклим безвісти.

Співробітники берегової охорони рятують жителів сіл, які опинилися в пастці в будинках, охоплених піднімається паводкової водою. У 18 південних селах перемістили понад 2600 осіб в евакуаційні центри.

Нагадаємо, раніше у Беринговому морі був один з найсильніших штормів, які коли-небудь бували в північній частині Тихого океану. Піднялися 18-метрові хвилі.

Крім того, в лютому на Філіппінах проводилася евакуація жителів через шторм " Дуцзюань".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Филиппины шторм
NEWS
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО