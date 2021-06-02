На Філіппіни обрушився тропічний шторм, є жертви

У середу, 2 червня, на Філіппіни обрушився тропічний шторм. В результаті негоди загинули щонайменше три людини.

Синоптики повідомили, що шторм "Чой-ван" знаходиться на північний захід від центральної провінції Масбате зі стійким вітром 65 км/год і поривами до 90 км/год.

За словами синоптиків, шторм рухається в північно-західному напрямку і може ослабнути в четвер, коли буде направлятися в бік Південно-Китайського моря.

More than 40 stranded have been rescued in Brgy. Basak and Brgy. Combado in Maasin City. This is due to the strong flooding caused by Typhoon Dante. @dg_rosette



( Coast Guard Eastern Visayas) #DantePH pic.twitter.com/g7jxi45fs4 — Redd Kelvi Magno 3-4 (@News247Reddy) June 2, 2021

Щонайменше три людини загинули, в тому числі 14-річна мешканка села. Вона під час сильного дощу кинулася з батьком на берег річки, щоб врятувати своїх сільськогосподарських тварин. Однак її змило сильною течією. Її батько вважається зниклим безвісти.

Співробітники берегової охорони рятують жителів сіл, які опинилися в пастці в будинках, охоплених піднімається паводкової водою. У 18 південних селах перемістили понад 2600 осіб в евакуаційні центри.