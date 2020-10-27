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На Филиппины обрушился тайфун "Молаве", есть погибшие

Автор: Андрей Козловский

На Филиппины обрушился мощный тайфун "Молаве", в результате чего погибли по меньшей мере девять человек. Власти не исключают увеличения числа погибших в результате стихии.

Об этом сообщает Bangkok Post.

Как сообщается, спасатели сейчас разыскивают 12 рыбаков, после их исчезновения на море. Также известно, что более 70 тысяч людей находятся в более чем 800 центрах убежища. Всего от непогоды страдают более 900 тысяч людей.

Ожидается, что на днях "Молаве" продолжит свое движение к Вьетнаму.

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Отмечается, что каждый год Филиппины сталкиваются в среднем с 20 штормами и тайфунами. Самый смертельный тайфун был зафиксирован в стране в 2013 году, тогда в результате "Хайянь" погибли более 7 300 человек.

Напомним, в сентябре на Японию обрушился мощный тайфун "Хайшен", который вызвал сильные ветры и дожди на юге страны. Тогда в результате непогоды погиб один человек и еще 108 получили травмы.

Кроме того, ранее в Южной Корее из-за сильных ливней погиб 31 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что в китайском автономном районе Гуанси-Чжуанский наводнение затронуло более 1,45 млн человек, шесть из которых погибли.

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