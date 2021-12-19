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Жертвами супертайфуна на Филиппинах стали 75 человек

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Филиппины, Воскресенье 19 декабря 2021 07:15
Жертвами супертайфуна на Филиппинах стали 75 человек Фото: супертайфун на Филиппинах унес жизни более 70 человек (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере 75 человек погибли в результате сильнейшего в этом году тайфуна на Филиппинах. Десять человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Кроме того, 300 тысяч человек покинули свои дома и курорты, поскольку тайфун Раи разорил южные и центральные районы, лишая коммуникаций и электричества во многих районах страны.

Также тайфун сорвал крыши и свалил бетонные опоры электропередач. Артур Яп, губернатор популярного туристического центра Бохол, сообщил о 49 смертях.

Он уточнил, что 10 человек все еще считаются пропавшими без вести, а 13 получили травмы в результате обрушившегося на страну в четверг шторма.

Во время супертайфуна ветер достигал 195 км (120 миль) в час.

Напомним, что торнадо в Кентукки оставило жителей без коммуникаций. Власти не могут подсчитать точное количество жертв в результате стихийного бедствия.

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