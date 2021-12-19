Жертвами супертайфуна на Филиппинах стали 75 человек

По меньшей мере 75 человек погибли в результате сильнейшего в этом году тайфуна на Филиппинах . Десять человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

Кроме того, 300 тысяч человек покинули свои дома и курорты, поскольку тайфун Раи разорил южные и центральные районы, лишая коммуникаций и электричества во многих районах страны.

Также тайфун сорвал крыши и свалил бетонные опоры электропередач. Артур Яп, губернатор популярного туристического центра Бохол, сообщил о 49 смертях.

Он уточнил, что 10 человек все еще считаются пропавшими без вести, а 13 получили травмы в результате обрушившегося на страну в четверг шторма.

Во время супертайфуна ветер достигал 195 км (120 миль) в час.