Жертвами супертайфуна на Филиппинах стали 75 человек
По меньшей мере 75 человек погибли в результате сильнейшего в этом году тайфуна на Филиппинах. Десять человек числятся пропавшими без вести.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Кроме того, 300 тысяч человек покинули свои дома и курорты, поскольку тайфун Раи разорил южные и центральные районы, лишая коммуникаций и электричества во многих районах страны.
Также тайфун сорвал крыши и свалил бетонные опоры электропередач. Артур Яп, губернатор популярного туристического центра Бохол, сообщил о 49 смертях.
Он уточнил, что 10 человек все еще считаются пропавшими без вести, а 13 получили травмы в результате обрушившегося на страну в четверг шторма.
Во время супертайфуна ветер достигал 195 км (120 миль) в час.
Напомним, что торнадо в Кентукки оставило жителей без коммуникаций. Власти не могут подсчитать точное количество жертв в результате стихийного бедствия.