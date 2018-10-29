На Филиппины надвигается еще один тайфун

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Синоптики прогнозируют сильный ветер, оползни, наводнения и дожди в регионе

На Филиппинах начата эвакуация прибрежных районов из-за тайфуна "Юту". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"В понедельник на Филиппинах начата эвакуация прибрежных районов из-за тайфуна "Юту", - говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют сильный ветер, оползни, наводнения и дожди в регионе.

Отметим, ранее на Филиппинах в результате тайфуна "Мангхут", который вызвал наводнение и оползень, погибли по меньшей мере 69 человек, еще 43 пострадали. От тайфуна "Мангхут", который стал причиной массовых разрушений и жертв на Филиппинах, в Китае пострадали более 350 человек.

Также в японских префектурарх Окинава и Кагосима в результате тайфуна "Трами" пострадавшими оказались 102 человека.

Отмечено, что тайфун "Трами" начал приближаться к японскому острову Окинава 28 сентября. В результате было отменено 530 рейсов. Впоследствии 200 тысяч домов остались без электричества из-за тайфуна. Власти Окинавы объявили эвакуацию, а также были эвакуированы 28 муниципалитетов.