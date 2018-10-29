На Філіппіни насувається ще один тайфун

Фото: тайфун (twimg.com)

Синоптики прогнозують сильний вітер, зсуви, повені і дощі в регіоні

На Філіппінах розпочата евакуація прибережних районів через тайфун "Юту". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"У понеділок на Філіппінах розпочата евакуація прибережних районів через тайфун "Юту", - йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують сильний вітер, зсуви, повені і дощі в регіоні.

Відзначимо, раніше на Філіппінах в результаті тайфуну "Мангхут", який викликав повінь і зсуви, загинули щонайменше 69 осіб, ще 43 постраждали. Від тайфуну "Мангхут", який став причиною масових руйнувань і жертв на Філіппінах, в Китаї постраждали понад 350 осіб.

Також в японських префектурарх Окінава та Кагосіма в результаті тайфуну "Трами" постраждалими опинилися 102 людини.

Зазначено, що тайфун "Трами" почав наближатися до японського острова Окінава 28 вересня. В результаті було скасовано 530 рейсів. Згодом 200 тисяч будинків залишилися без електрики через тайфун. Влади Окінави оголосили евакуацію, а також були евакуйовані 28 муніципалітетів.