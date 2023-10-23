Філіппіни звинувачують Китай у зіткненні з їхніми суднами у Південно-Китайському морі

Інцидент стався в Південно-Китайському морі. За словами офіційних осіб Філіппін, їхнє судно постачання рухалось до військової бази в Другій мілині Томаса, коли йому було заблоковано шлях китайським судном берегової охорони, після чого відбулось зіткнення. Ще один китайський катер врізався в патрульний корабель Філіппін, який супроводжував судно постачання.

Китай та Філіппіни

Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.

Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань. Пізніше вони разом з Австралією провели спільні морські навчання.

А в березні США та Філіппіни провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.

Крім цього, Китай має претензії на все Південно-Китайське море, тоді як за міжнародним правом, воно розподілене між кількома державами. Так, в кінці вересня Китай встановив "плаваючий бар'єр" неподалік Філіппін, чим завадив їхнім рибацьким човнам виходити в море і працювати.

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