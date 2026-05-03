Філіппіни заявили про незаконні дослідження Китаю в своїх водах і готують відповідь

За словами представників відомства, йдеться про дослідження, які здійснюються без дозволу уряду Філіппін, що розцінюється як порушення Конвенції ООН з морського права.

"Берегова охорона Філіппін встановила, що вони проводять незаконні морські наукові дослідження без відповідних повноважень та попередньої згоди уряду Філіппін, що є явним порушенням Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права", - йдеться у заяві речника Берегової охорони контр-адмірала Джея Тарріела.

Він додав, що для реагування можуть бути задіяні літаки та патрульні катери, щоб витіснити китайські судна з акваторії.

Що відомо про ці судна

Згідно з інформацією філіппінської сторони, два судна були помічені на захід і північний схід від Ітбаята в провінції Батанес. Ще одне перебувало поблизу атолу Джексон біля Палавану, а четверте - на північний захід від мілини Скарборо.

Одне з суден, за даними берегової охорони, є сучасним океанографічним дослідницьким кораблем, здатним проводити глибоководні дослідження, картографування морського дна та геофізичну розвідку.

Інше - це перший у світі інтелектуальний дрон-носій, побудований для одночасного розгортання та керування понад 50 безпілотними повітряними, надводними та підводними апаратами з метою проведення комплексних тривимірних океанічних досліджень.

"Ми не будемо терпіти жодних незаконних морських наукових досліджень, що проводяться без згоди нашого уряду", - заявив начальник берегової охорони Філіппін Ронні Гіл Гаван.