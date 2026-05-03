UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Філіппіни заявили про незаконні дослідження Китаю в своїх водах і готують відповідь

12:38 03.05.2026 Нд
2 хв
У Манілі заявили про зухвале порушення конвенції ООН
aimg Марія Науменко
Фото: співробітники берегової охорони Філіппін (Getty Images)

Берегова охорона Філіппін заявила, що чотири китайські судна проводять незаконні морські наукові дослідження у водах країни, та пригрозила їх витіснити.

За словами представників відомства, йдеться про дослідження, які здійснюються без дозволу уряду Філіппін, що розцінюється як порушення Конвенції ООН з морського права.

"Берегова охорона Філіппін встановила, що вони проводять незаконні морські наукові дослідження без відповідних повноважень та попередньої згоди уряду Філіппін, що є явним порушенням Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права", - йдеться у заяві речника Берегової охорони контр-адмірала Джея Тарріела.

Він додав, що для реагування можуть бути задіяні літаки та патрульні катери, щоб витіснити китайські судна з акваторії.

Що відомо про ці судна

Згідно з інформацією філіппінської сторони, два судна були помічені на захід і північний схід від Ітбаята в провінції Батанес. Ще одне перебувало поблизу атолу Джексон біля Палавану, а четверте - на північний захід від мілини Скарборо.

Одне з суден, за даними берегової охорони, є сучасним океанографічним дослідницьким кораблем, здатним проводити глибоководні дослідження, картографування морського дна та геофізичну розвідку.

Інше - це перший у світі інтелектуальний дрон-носій, побудований для одночасного розгортання та керування понад 50 безпілотними повітряними, надводними та підводними апаратами з метою проведення комплексних тривимірних океанічних досліджень.

"Ми не будемо терпіти жодних незаконних морських наукових досліджень, що проводяться без згоди нашого уряду", - заявив начальник берегової охорони Філіппін Ронні Гіл Гаван.

Нагадаємо, 20 квітня США та Філіппіни розпочали найбільші спільні військові навчання "Балікатан", що підкреслює посилення військової присутності Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі напруження з Китаєм.

У навчаннях беруть участь понад 17 тисяч військових, а також союзники, зокрема Японія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Франція. Старт маневрів відбувся на тлі активності Китаю в регіоні - напередодні Пекін направив військові кораблі для власних навчань у західній частині Тихого океану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФилиппиныКитай