Філіппіни хочуть розширити угоду з Китаєм щоб покласти край морській суперечці

Речник Морської ради Маніли Александр Лопес зазначив, що "тимчасова домовленість" між країнами про місії з поповнення запасів для філіппінського військового форпосту на Другій мілині Томаса, може бути розширена на "більшу територію".

Водночас, за словами Лопеса, Філіппіни "серйозно" вивчають імовірність подачі ще одного дипломатичного протесту проти Китаю через нещодавнє зіткнення, додавши, що дії Пекіна були "непрофесійними та небезпечними".

"Ці незаконні дії не сприяють заходам зі зміцнення довіри, необхідним для поліпшення відносин", - йдеться у заяві ради, яку зачитав Лопес.

Що таке Друга мілина Томаса

Друга мілина Томаса розташована у Південно-Китайському морі. У 2016 році Міжнародний трибунал встановив, що мілина є частиною виключної економічної зони та континентального шельфу Філіппін. Натомість Пекін не визнає цього рішення і претендує на контроль над мілиною та більш масштабну частину морської акваторії.

У 1999 році Маніла розташувала на Другій мілині Томаса корабель Sierra Madre для посилення своєї претензії на суверенітет. На судні багато років проживає група військових.

Маніла неодноразово звинувачувала берегову охорону Китаю в блокуванні місій із поповнення запасів для її військ. Наприкінці березня цього року кораблі китайської берегової охорони обстріляли з водометів філіппінські кораблі.

У жовтні 2023 року, китайські судна провели небезпечні маневри, внаслідок чого зіткнулися з двома філіппінськими кораблями.