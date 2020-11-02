На Филиппинах из-за тайфуна погибли около 10 человек

В воскресенье тайфун "Гони" накрыл Филиппины, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек. Еще трое пропали без вести.

Об этом сообщает The Guardian.

По официальным данным, среди погибших числится и пятилетний ребенок. Также известно, что трое пропавших без вести являются жителями муниципалитета Гинобатан. Кроме того, еще один человек скончался в результате удара стихии в провинции Катандуанес.

Также тайфун разрушил более чем 300 домов в регионе Бикол. Их накрыли вулканические породы и потоки грязи. Отмечается, что мощные порывы ветра поразили прибрежные города Филиппин, тогда как реки, вышедшие из берегов, затопили несколько сел.

Каждый год Филиппины сталкиваются в среднем с 20 штормами и тайфунами. Самый смертельный тайфун был зафиксирован в стране в 2013 году, тогда в результате "Хайянь" погибли более 7 300 человек.

Напомним, 27 октября на Филиппины обрушился мощный тайфун "Молаве", в результате чего погибли по меньшей мере девять человек.

Кроме того, во Вьетнаме из-за сильного тайфуна "Молаве" массово эвакуируют людей.

Также РБК-Украина писало, что в штате Луизиана (США) власть ввела чрезвычайную ситуацию в связи с приближением урагана "Сета". Сейчас он движется на северо-запад со скоростью 5,2 м/с.