На Филиппинах произошло мощное землетрясение, есть погибшие

В провинции Котабато (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 6,6, который привел к гибели минимум двух человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на филиппинские СМИ.

Среди погибших - 15-летний школьник из города Магсасей и мужчина, который умер из-за смертельной травмы головы в городе Коронадал. Точное количество раненых не сообщается, но, по разным данным, травмы могли получить десятки человек.

"Землетрясение магнитудой 6,6 обрушился на Котабато во вторник, 29 октября, в результате чего погибли минимум двое человек, нанесен ущерб инфраструктуре в разных районах Минданао", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 октября на острове Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов.

Кроме того, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов, тогда погибли 20 человек. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения было зафиксировано как минимум два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.

До этого магнитудой 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 5 км на север от Джелума на глубине 10 км.