У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение

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Эпицентр землетрясения находился в 62 км к юго-западу от города Давао

На острове Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как сообщаеься, эпицентр землетрясения находился в 62 км к юго-западу от города Давао, где проживают около 1,21 млн человек. Очаг залегал на глубине 20 км.

Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 12 октября в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,3. Подземные толчки всколыхнули центральную часть Японии. В то же время на Японию обрушился мощный тайфун "Хагибис", который вызвал сильные ливни и наводнения.

Кроме того, 26 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5 баллов. Тогда была информация о не менее 20 погибших. Подземные толчки всколыхнули удаленные острова провинции Малуку, в результате чего были разрушены дома и общественные объекты. После землетрясения были зафиксированы по меньшей мере два десятка афтершоков, в том числе один магнитудой 5,6.