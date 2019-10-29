На Філіппінах стався потужний землетрус, є загиблі

Ілюстративне фото (statik4.msc-csem,org)

Травми в результаті землетрусу на Філіппінах могли отримати десятки осіб

У провінції Котабато (Філіппіни) стався потужний землетрус магнітудою 6,6, який призвів до загибелі щонайменше двох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на філіпінські ЗМІ.

Серед загиблих - 15-річний школяр з міста Маґсасей та чоловік, що помер через смертельну травму голови у місті Коронадал. Точна кількість поранених не повідомляється, але, за різними даними, травми могли отримати десятки осіб.

"Землетрус магнітудою 6,6 обрушився на Котабато у вівторок, 29 жовтня, в результаті чого загинули щонайменше двоє осіб, завдано шкоди інфраструктурі в різних районах Мінданао", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 жовтня на острові Мінданао на півдні Філіппін стався землетрус магнітудою 6,5 балів.

Крім того, 26 вересня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,5 балів, тоді загинули 20 людей. Підземні поштовхи сколихнули віддалені острови провінції Малуку, в результаті чого були зруйновані будинки і громадські об'єкти. Після землетрусу було зафіксовано щонайменше два десятки афтершоків, в тому числі один магнітудою 5,6.