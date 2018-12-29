На Філіппінах стався потужний землетрус

Ілюстративне фото (sf.gov)

Землетрус магнітудою 7,2 стався на острові Мінданао

На Філіппінах в суботу, 29 грудня, стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на геологічну службу США (USGS).

Наголошується, що землетрус стався на острові Мінданао на півдні Філіппін. Підземні поштовхи сталися на глибині 49 кілометрів. Вібрації відчувалися в радіусі 250 кілометрів.

Даних про наслідки землетрусу - руйнування або жертви - поки не надходило. Також фахівці вивчають можливість цунамі внаслідок вібрацій.

Нагадаємо, у п'ятницю, 28 грудня, в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою до 6,1 біля міста Манокварі і столиці індонезійської провінції Західне Папуа на острові Нова Гвінея.

Крім того, кілька днів тому землетрус стався на острові Сицилія. Кількість постраждалих в результаті землетрусу на Сицилії зросла до 30 осіб.