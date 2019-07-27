ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Філіппінах сталося два землетруси, є загиблі та постраждалі

Новини » Надзвичайні події    27.07.2019 - 06:58
На Філіппінах сталося два землетруси, є загиблі та постраждалі
Ілюстративне фото (twitter.com/UkrZaKordonom)

Обидва землетруси почалися рано вранці, коли багато людей ще спали

На Філіппінах у результаті двох землетрусів магнітудою 5,4 і 5,9 бала в районі провінції Батанес загинули вісім осіб, десятки людей постраждали. Про це повідомила місцева влада, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Обидва землетруси почалися рано вранці за місцевим часом, коли багато людей ще спали і сталися протягом кількох годин.

"Ми бачили, як двиготіли будинки. Стіни будівель падали і падали на людей. Деякі загинули, тому що міцно спали", - розповів представник поліції.

Зі слів глави регіону Марілу Кайко, в результаті землетрусу постраждали церкви, житлові будинки та інші будівлі.

 

Фото: наслідки землетрусу на Філіппінах (AFP Photo)

Нагадаємо, в червні у Китаї стався сильний землетрус магнітудою 6,0, у результатіякого загинули 12 людей, ще 134 постраждали. Землетрус обрушився на південний захід китайської провінції Сичуань, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 16 км.

Зі слів місцевих мешканців, протягом півгодини сталося кілька поштовхів, багато мешканців багатоповерхівок шукали прихистку в підвалах.

В Австралії поблизу курорту стався потужний землетрус В Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 7,2
Новини України землетрусФилиппины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся