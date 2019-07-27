На Філіппінах сталося два землетруси, є загиблі та постраждалі

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Обидва землетруси почалися рано вранці, коли багато людей ще спали

На Філіппінах у результаті двох землетрусів магнітудою 5,4 і 5,9 бала в районі провінції Батанес загинули вісім осіб, десятки людей постраждали. Про це повідомила місцева влада, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Обидва землетруси почалися рано вранці за місцевим часом, коли багато людей ще спали і сталися протягом кількох годин.

"Ми бачили, як двиготіли будинки. Стіни будівель падали і падали на людей. Деякі загинули, тому що міцно спали", - розповів представник поліції.

Зі слів глави регіону Марілу Кайко, в результаті землетрусу постраждали церкви, житлові будинки та інші будівлі.

Фото: наслідки землетрусу на Філіппінах (AFP Photo)

Нагадаємо, в червні у Китаї стався сильний землетрус магнітудою 6,0, у результатіякого загинули 12 людей, ще 134 постраждали. Землетрус обрушився на південний захід китайської провінції Сичуань, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 16 км.

Зі слів місцевих мешканців, протягом півгодини сталося кілька поштовхів, багато мешканців багатоповерхівок шукали прихистку в підвалах.