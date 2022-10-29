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На Філіппінах повені внаслідок шторму забрали життя більше 70 людей

Фото: на Філіппінах повені внаслідок шторму забрали життя більше 70 людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Тропічний шторм "Налгає", який на днях обрушився на Філіппіни, забрав життя 72 людей. Ще 33 отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Кількість загиблих різко зросла лише за одну ніч. Згідно з повідомленням Національної ради зі зниження ризику стихійних лих та управління ними, найбільше від шторму постраждали провінції і міста на півдні країни.

Зазначається, що швидкість вітру стихії досягає 75 км/год.

Наразі ж ще 14 людей вважаються зниклими безвісти.

У місті Котабатао на острові Мінданао, де від шторму постраждали близько 67 тисяч мешканців, оголошено надзвичайний стан. У місті Упі тисячи людей були змушені перебратися на більш високі місця, аби укритися від наводнення.

Очікується, що шторм також обрушиться на столицю Філіппін Маніла та прилеглі до неї провінції вже на цих вихідних.

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Штормове попередженняФилиппины