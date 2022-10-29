RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Филиппинах наводнения в результате шторма унесли жизни более 70 человек

Фото: на Филиппинах наводнения в результате шторма унесли жизни более 70 человек (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Тропический шторм "Налгае", на днях обрушившийся на Филиппины, унес жизни 72 человек. Еще 33 получили ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Число погибших резко возросло всего за одну ночь. Согласно сообщению Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, больше всего от шторма пострадали провинции и города на юге страны.

Скорость ветра стихии достигает 75 км/ч.

Пока же еще 14 человек считаются пропавшими без вести.

В городе Котабатао на острове Минданао, где от шторма пострадали около 67 тысяч жителей, объявлено чрезвычайное положение. В городе Упе тысячи людей были вынуждены перебраться на более высокие места, чтобы укрыться от наводнения.

Ожидается, что шторм также обрушится на столицу Филиппин Манила и прилегающие к ней провинции уже в эти выходные.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штормовое предупреждениеФилиппины