На Филиппинах остановил работу аэропорт столицы из-за активности вулкана

Эвакуировали около 8 тыс. человек
В столице Филиппин Маниле приостановили работу аэропорта после того, как вулкан Таал на острове Лусон выбросил пепел. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Высота столба пепла составила около одного км. По состоянию на сейчас, эвакуированы около 8 тыс. человек.
Международный аэропорт "Ниной Акино" (Ninoy Aquino) в столице страны Маниле заявил, что он "временно приостановил" полеты.
Вулкан находится примерно в 100 км от Манилы и является одним из самых активных в стране. Остров, на котором расположен Таал, считается опасной зоной.
Существует опасность того, что зона поражения будет больше территории острова.
Ранее сообщалось, что вМексике произошло извержение самого активного в стране вулкана Попокатепетль.
Напомним, в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии погибли несколько десятков человек. Во время извержения на необитаемом острове было 47 человек.