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"Филипп Моррис" в 2021 году сократила отгрузку табачных изделий в Украине на 3,3%

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 18:18
"Филипп Моррис" в 2021 году сократила отгрузку табачных изделий в Украине на 3,3% Фото: "Филип Моррис Украина" (pmi.com)
Автор: Наталия Гурковская

"Филип Моррис Украина" в 2021 году уменьшила отгрузку своей продукции в Украине на 3,3% (на 7,4% в ІV квартале 2021 года) из-за роста акцизов и резкого увеличения теневого рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет Philip Morris International за 2021 год.

По оценкам компании, сокращение рынка табачных изделий в Украине составило 9,8% по сравнению с 2020 годом.

В то же время в компании подчеркнули, что увеличили инвестиции в инновационные продукты для курящих.

Так, на 31 декабря 2021 года общее количество пользователей IQOS в мире составило 21,2 млн грн, из которых примерно 72% (15,3 млн) перешли на IQOS и отказались от курения.

"Мы вступаем в 2022 год с сильными позициями и прогнозируем органический рост продаж на 4-6% в 2022 году", - отметил генеральный директор PMI Яцек Ольчак.

В 2021 году чистый доход от продажи бездымных продуктов составил 29% по сравнению с 24% в 2020 году.

С 2008 года Philip Morris International инвестировала более 9 млрд долларов в научные исследования и разработку инновационных бездымных товаров для совершеннолетних курильщиков и их коммерциализацию.

Как сообщалось ранее, "Филип Моррис" начала переработку электронных устройств, которые компания продает в Украине: IQOS, IQOS VEEV и lil. Пользователи могут сдать старое устройство в любом магазине IQOS Space.

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