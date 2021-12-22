"Філіп Морріс" заявила про запуск переробки пристроїв

"Філіп Морріс" розпочала переробку електронних пристроїв, які компанія продає в Україні: IQOS, IQOS VEEV та lil. Користувачі можуть здати старий пристрій у будь-якому магазині IQOS Space.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомили в компанії, з магазинів електроніка відправляється на переробку до міжнародного партнера компанії - "Флекстронікс Інтернешнл Кфт." (Угорщина).

На переробку з України до Угорщини вже надійшло близько 608 тис. одиниць продукції, зокрема девайси, холдери та зарядки для IQOS, які компанія зібрала завдяки програмам обміну.

Здати на переробку в IQOS Space можна також використані стіки, поди, картриджі та навіть електронні сигарети інших виробників. Їх утилізацію забезпечує український партнер "Філіп Морріс" - ТОВ "Центр управління відходами".

"Пишаюся тим, що Україна є у переліку країн, де "Філіп Морріс" запустила програму з переробки пристроїв. Досягнути нашої мети - майбутнього без тютюнового диму - можливо лише за умови дотримання принципів сталого розвитку. Ми контролюємо соціальний та екологічний вплив наших бездимних продуктів: від розробки та виробництва до використання та утилізації. Мінімізація впливу на навколишнє середовище - серед пріоритетів компанії", - зазначив Костас Салварас, генеральний директор "Філіп Морріс" в Україні

За його словами, глобальна мета компанії - до 2025 року забезпечити можливість стовідсоткової переробки своїх бездимних пристроїв, а також на 50% знизити обсяги пластикових відходів від власної продукції.

У майбутньому Philip Morris International продовжить реалізацію програми з переробки бездимних електронних пристроїв. У 2020 році компанія досягла показника в 84% з переробки пристроїв IQOS (відсоток від ваги кожного пристрою).