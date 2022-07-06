"Филип Моррис" заявила о необоснованных претензиях со стороны госорганов

"Из-за остановки производства в Украине мы переориентировались на импорт и сразу столкнулись с более чем недельным простоем нашей продукции на таможне из-за бюрократических процедур по расчету НДС с табачных изделий. Затем работа наших складов была парализована фактическими проверками ГНС с безосновательными обвинениями. А любая задержка в реализации нашей продукции – это потерянные продажи и, соответственно, неуплаченный акциз, объем которого может достигать 100 млн грн ежедневно", - рассказал Барабаш.

Он отметил, что такие задержки являются особенно странными в условиях полномасштабного вторжения РФ, когда стране нужны деньги из-за колоссального дефицита госбюджета.

По словам гендиректора компании, представители Бюро экономической безопасности (БЭБ) 24 июня пришли на склад "Филип Моррис" в Киеве для проведения обыска - неотложного следственного действия, которое длилось несколько дней, в том числе во время воздушных тревог.

"По нашему мнению, никаких правовых оснований для проведения обыска у представителей БЭБ не было. В результате была временно изъята партия сигарет с иностранной маркировкой. Этот товар был произведен еще до войны для рынка Японии и в силу очевидных обстоятельств не может быть экспортирован. Товар законно хранится на складах", - пояснил Барабаш.

Руководитель подчеркнул, что подобная ситуация мешает нормальной работе бизнеса и приводит к недополучению государством миллионов гривен налогов, а компания несет значительные временные затраты "на объяснение очевидных вещей".

Другой вопрос, который сейчас решает компания, - это исчезновение с таможенного склада в одном из аэропортов Украины большой партии сигарет, которые "Филип Моррис" планировала экспортировать в Японию. Сейчас компания выясняет, при каких обстоятельствах и куда они пропали, и не исключает, что украденные сигареты уже могли появиться в продаже на теневом рынке.

"Для того, чтобы инвесторам было интересно участвовать в озвученных в Лугано программах восстановления, власти должны сделать конкретные шаги, чтобы бизнесу не приходилось сталкиваться с такими действиями представителей органов государственной власти, с которыми постоянно сталкиваемся мы", - констатировал Барабаш.

Philip Morris International, в которую входит ЧАО "Филип Моррис Украина", - один из крупнейших мировых производителей табачных изделий.

В Украине компания работает более 20 лет, владеет фабрикой в Харьковской области. На предприятиях компании до российского вторжения работало около 1,3 тыс. человек. До войны фабрика была экспортным хабом для более чем 20 стран мира, в частности таких крупных рынков, как Япония и Египет.

ЧАО "Филип Моррис Украина" в 2020 году нарастило чистую прибыль на 5% по сравнению с 2019 годом - до 2,73 млрд грн, активы за год возросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нераспределенная прибыль - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.