"Філіп Морріс" заявив про необґрунтовані претензії з боку держорганів

"Через зупинку виробництва в Україні ми переорієнтувалися на імпорт і відразу зіткнулися з більш ніж тижневим простоєм нашої продукції на митниці через бюрократичні процедури з розрахунку ПДВ з тютюнових виробів. Потім робота наших складів була паралізована фактичними перевірками ДПС з безпідставними звинуваченнями. А будь-яка затримка в реалізації нашої продукції - це втрачені продажі і, відповідно, несплачений акциз, обсяг якого може досягати 100 млн грн щодня", - розповів Барабаш.

Він зазначив, що такі затримки є особливо дивними в умовах повномасштабного вторгнення РФ, коли країні потрібні гроші через колосальний дефіцит держбюджету.

За словами гендиректора компанії, представники Бюро економічної безпеки (БЕБ) 24 червня прийшли на склад "Філіп Морріс" у Києві для проведення обшуку - невідкладної слідчої дії, яка тривала кілька днів, у тому числі під час повітряних тривог.

"На нашу думку, жодних правових підстав для проведення обшуку у представників БЕБ не було. В результаті була тимчасово вилучена партія сигарет з іноземним маркуванням. Цей товар був вироблений ще до війни для ринку Японії і в силу очевидних обставин не може бути експортований. Товар законно зберігається на складах", - пояснив Барабаш.

Керівник підкреслив, що подібна ситуація заважає нормальній роботі бізнесу і призводить до недоотримання державою мільйонів гривень податків, а компанія несе значні тимчасові витрати "на пояснення очевидних речей".

Інше питання, яке зараз вирішує компанія, - це зникнення з митного складу в одному з аеропортів України великої партії сигарет, які "Філіп Морріс" планувала експортувати до Японії. Зараз компанія з'ясовує, за яких обставин і куди вони зникли, і не виключає, що вкрадені сигарети вже могли з'явитися у продажу на тіньовому ринку.

"Для того, щоб інвесторам було цікаво брати участь в озвучених в Лугано програмах відновлення, влада повинна зробити конкретні кроки, щоб бізнесу не доводилося стикатися з такими діями представників органів державної влади, з якими постійно стикаємося ми", - констатував Барабаш.

Philip Morris International, до якої входить ПрАТ "Філіп Морріс Україна", - один з найбільших світових виробників тютюнових виробів.

В Україні компанія працює понад 20 років, володіє фабрикою в Харківській області. На підприємствах компанії до російського вторгнення працювало близько 1,3 тис.осіб. До війни фабрика була експортним хабом для більш ніж 20 країн світу, зокрема таких великих ринків, як Японія і Єгипет.

ПрАТ "Філіп Морріс Україна" у 2020 році наростило чистий прибуток на 5% в порівнянні з 2019 роком - до 2,73 млрд грн, активи за рік зросли на 18% - до 11,51 млрд грн, а нерозподілений прибуток - на 55,5%, до 7,79 млрд грн.