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"Филип Моррис" временно будет ввозить табачные изделия в упаковке стран, определенных ВР

Фото: "Филипп Моррис" временно будет ввозить табачные изделия в упаковке стран, определенных ВР (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компании "Филипп Моррис" в Украине будут временно импортировать табачные изделия в упаковке стран Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В то же время вся импортируемая продукция будет иметь украинские марки акцизного налога, а также содержать напечатанную максимальную розничную цену и дату производства.

"Это чрезвычайная мера. Мы надеемся, что сможем возобновить производство в Украине, как только это будет безопасным для наших работников. Мы стремимся обеспечить правительство необходимыми налоговыми поступлениями от импорта продукции, с которой будут уплачиваться соответствующие налоги и пошлины", - сказал Максим Барабаш, генеральный директор компании.

Он также отметил, что с начала войны в Украине компании "Филип Моррис" уплатили более 2,4 млрд грн акцизного налога.

"Мы продолжаем обеспечивать работой свыше 1500 украинцев, а также предоставляем им и членам их семей помощь с экстренным расселением и транспортировкой. Philip Morris International направила 10 млн долларов США на гуманитарную помощь. Наши коллеги и друзья из 80 стран мира собрали более 550 тыс. долларов США на помощь украинцам, которые пострадали от военного вторжения России", - добавил Максим Барабаш.

Напомним, из-за военных действий в Украине производственный центр "Филипп Моррис" в Харьковской области временно прекратил работу, цепи поставок были нарушены.

15 марта Верховная рада разрешила временный импорт и продажу сигарет, маркированных согласно требованиям ЕС.

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Верховная радаPhilip Morris