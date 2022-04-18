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"Філіп Морріс" тимчасово ввозитиме тютюнові вироби в упаковці країн, визначених ВР

Фото: "Філіп Морріс" тимчасово ввозитиме тютюнові вироби в упаковці країн, визначених ВР (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанії "Філіп Морріс" в Україні будуть тимчасово імпортувати тютюнові вироби в упаковці країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Водночас вся імпортована продукція матиме українські марки акцизного податку, а також міститиме надруковану максимальну роздрібну ціну та дату виробництва.

"Це надзвичайний захід. Ми сподіваємося, що зможемо відновити виробництво в Україні, щойно це буде безпечним для наших працівників. Ми прагнемо забезпечити уряд необхідними податковими надходженнями від імпорту продукції, з якої сплачуватимуться відповідні податки та мита", - сказав Максим Барабаш, генеральний директор компанії.

Він також зазначив, що з початку війни в Україні компанії "Філіп Морріс" сплатили понад 2,4 млрд грн акцизного податку.

"Ми продовжуємо забезпечувати роботою понад 1500 українців, а також надаємо їм та членам їхніх родин допомогу з екстреним розселенням та транспортуванням. Philip Morris International спрямувала 10 млн доларів США на гуманітарну допомогу. Наші колеги та друзі з 80 країн світу зібрали понад 550 тис. доларів США на допомогу українцям, які постраждали від військового вторгнення Росії", - додав Максим Барабаш.

Нагадаємо, через військові дії в Україні виробничий центр "Філіп Морріс" у Харківській області тимчасово припинив роботу, ланцюги постачання були порушені.

15 березня Верховна рада дозволила тимчасовий імпорт та продаж сигарет, маркованих згідно з вимогами ЄС.

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