"Філіп Морріс" сплатила 28,9 млрд грн податків в Україні за перше півріччя 2025 року

Основна частина цієї суми припадає на акцизний податок - 22,9 млрд грн, а ще 5,4 млрд грн - це ПДВ.

"Збільшення наших податкових платежів має дві головні причини. По-перше, цього року набув чинності закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби згідно з рекомендаціями МВФ та Єврокомісії. По-друге, зросли ціни, а отже, і суми сплаченого ПДВ. Якщо торік середня вартість пачки сигарет становила 80-90 грн, то зараз вона вже на рівні 110-120 грн", - пояснив фінансовий директор "Філіп Морріс" в Україні Сергій Кальнооченко.

Водночас він наголосив, що державний бюджет міг би отримати ще більше, якби не суттєве зростання нелегального ринку тютюнових виробів.

"Частка легального ринку скорочується через посилення тіньового сегмента. Згідно з дослідженням Kantar Україна, у квітні 2025 року частка нелегальної продукції досягла 16,2% проти 12,6% у жовтні 2024-го. У грошах це означає 25,2 млрд грн недоотриманих надходжень. І це не лише втрати для бюджету, але й для нас як міжнародного виробника: споживач замість якісного легального продукту часто купує підробки сумнівної якості, за які не сплачуються податки", - додав Кальнооченко.

"Філіп Морріс" продовжує працювати над тим, щоб ринок залишався прозорим, а бюджет - наповненим.

"Ми переконані, що боротьба з нелегальною торгівлею є спільним завданням бізнесу та держави", - підсумував він.