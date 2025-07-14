"Филип Моррис" уплатила 28,9 млрд грн налогов в Украине за первое полугодие 2025 года

Основная часть этой суммы приходится на акцизный налог - 22,9 млрд грн, а еще 5,4 млрд грн - это НДС.

"Увеличение наших налоговых платежей имеет две главные причины. Во-первых, в этом году вступил в силу закон о повышении акцизов на табачные изделия согласно рекомендациям МВФ и Еврокомиссии. Во-вторых, выросли цены, а следовательно, и суммы уплаченного НДС. Если в прошлом году средняя стоимость пачки сигарет составляла 80-90 грн, то сейчас она уже на уровне 110-120 грн", - пояснил финансовый директор "Филип Моррис" в Украине Сергей Кальнооченко.

В то же время он подчеркнул, что государственный бюджет мог бы получить еще больше, если бы не существенный рост нелегального рынка табачных изделий.

"Доля легального рынка сокращается из-за усиления теневого сегмента. Согласно исследованию Kantar Украина, в апреле 2025 года доля нелегальной продукции достигла 16,2% против 12,6% в октябре 2024-го. В деньгах это означает 25,2 млрд грн недополученных поступлений. И это не только потери для бюджета, но и для нас как международного производителя: потребитель вместо качественного легального продукта часто покупает подделки сомнительного качества, за которые не уплачиваются налоги", - добавил Кальнооченко.

"Филип Моррис" продолжает работать над тем, чтобы рынок оставался прозрачным, а бюджет - наполненным.

"Мы убеждены, что борьба с нелегальной торговлей является общей задачей бизнеса и государства", - подытожил он.