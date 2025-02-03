"Філіп Морріс" у 2024 році збільшила податкові відрахування до бюджету України на 38%

Основну частину відрахувань склали акцизний податок у розмірі 25,6 млрд грн та податок на додану вартість (ПДВ) – 8,6 млрд грн.

Сума сплачених податків "Філіп Морріс" в Україні за 2024 рік включає сплату податків ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн".

"Філіп Морріс" в Україні у 2024 році суттєво збільшила податкові відрахування до українського бюджету, вчергове підтвердивши статус одного з найбільших платників податків та надійного економічного партнера для держави. Сплачені понад 52 млрд грн стали важливим внеском у підтримку економічної стабільності в країні, особливо під час війни", – зазначив фінансовий директор "Філіп Морріс" в Україні Сергій Кальнооченко.

За його словами, збільшення податкових відрахувань стало можливим передусім завдяки активній боротьбі державних органів із нелегальними виробниками, яке призвело до зменшення тіньового ринку тютюнових виробів з 25% до 12.6%, поступовому відновленню частки компанії на українському ринку, а також успішного запуску останньої версії пристрою для нагрівання тютюну IQOS ILUMA, в комерціалізацію якої було вкладено 11 млн доларів.

Окрім того, суттєву роль у збільшенні надходжень до державного бюджету відіграла нова фабрика на Львівщині, інвестиції в запуск якої склали 30 млн доларів США та відкрили нові можливості для компанії в Україні».

За словами голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, Філіп Морріс в Україні залишається одним із лідерів тютюнової галузі, які роблять вагомий внесок у стабільність економіки та обороноздатність країни сплатою податків.

Він наголосив, що компанія не лише забезпечує стабільні надходження до державного бюджету, але й разом з комітетом ефективно протидіє нелегальному ринку тютюну.

Як повідомлялося, у 2023 році "Філіп Морріс" в Україні сплатила 37,8 млрд грн податків, серед яких 30,3 млрд грн становили податки, пов’язані з реалізацією продукції (акциз, ПДВ тощо).

Компанія "Філіп Морріс Україна" працює на українському ринку з 1994 р. і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала 30 млн доларів та створила 250 робочих місць.

З початку повномасштабного вторгнення виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти.