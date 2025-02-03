"Филип Моррис" в 2024 году увеличила налоговые отчисления в бюджет Украины на 38%

Основную часть отчислений составили акцизный налог в размере 25,6 млрд грн и налог на добавленную стоимость (НДС) - 8,6 млрд грн.

Сумма уплаченных налогов "Филип Моррис" в Украине за 2024 год включает уплату налогов ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн".

"Филип Моррис" в Украине в 2024 году существенно увеличила налоговые отчисления в украинский бюджет, в очередной раз подтвердив статус одного из крупнейших налогоплательщиков и надежного экономического партнера для государства. Уплаченные более 52 млрд грн стали важным вкладом в поддержку экономической стабильности в стране, особенно во время войны", - отметил финансовый директор "Филип Моррис" в Украине Сергей Кальнооченко.

По его словам, увеличение налоговых отчислений стало возможным прежде всего благодаря активной борьбе государственных органов с нелегальными производителями, которое привело к уменьшению теневого рынка табачных изделий с 25% до 12.6%, постепенному восстановлению доли компании на украинском рынке, а также успешному запуску последней версии устройства для нагревания табака IQOS ILUMA, в коммерциализацию которой было вложено 11 млн долларов.

Кроме того, существенную роль в увеличении поступлений в государственный бюджет сыграла новая фабрика на Львовщине, инвестиции в запуск которой составили 30 млн долларов США и открыли новые возможности для компании в Украине".

По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, Филип Моррис в Украине остается одним из лидеров табачной отрасли, которые делают весомый вклад в стабильность экономики и обороноспособность страны уплатой налогов.

Он отметил, что компания не только обеспечивает стабильные поступления в государственный бюджет, но и вместе с комитетом эффективно противодействует нелегальному рынку табака.

Как сообщалось, в 2023 году "Филип Моррис" в Украине уплатила 37,8 млрд грн налогов, среди которых 30,3 млрд грн составляли налоги, связанные с реализацией продукции (акциз, НДС и т.д.).

Компания "Филип Моррис Украина" работает на украинском рынке с 1994 г. и за это время инвестировала в экономику Украины более 750 млн долларов. В 2024 году компания открыла новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала 30 млн долларов и создала 250 рабочих мест.

С начала полномасштабного вторжения выделила 400 млн грн на гуманитарные проекты.