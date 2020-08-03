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Філатов заявив, що Дніпропетровську область "починають віддавати Коломойському на відкуп"

Дніпро, Понеділок 03 серпня 2020 08:48
Філатов заявив, що Дніпропетровську область "починають віддавати Коломойському на відкуп"
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна, Мілан Лєліч

За словами Філатова, Коломойський там намагається впливати на кадрову політику

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що йде конвергенція неприязні до нього з боку центральної влади. Олігарх Ігор Коломойський може з президентом Володимиром Зеленським бути в чомусь не згоден і не солідарний, але в плані неприязні до нього точки зору у них нібито збігаються.

Про це Філатов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Бо фактично Дніпропетровську область починають віддавати Ігорю Валерійовичу на відкуп", - сказав Філатов.

За його словами, він там призначає і знімає прокурорів, намагається впливати на кадрову політику по іншим силовикам, "підрулює облрадою через своїх поплічників".

"І якраз "народну республіку" будуть не всенародно обрані мери створювати, а такі люди, як Ігор Валерійович, яким відвалюються цілі шматки влади, якими вони на горизонтальному рівні намагаються підрулювати, десь правоохоронцями, десь людьми з Офісу президента, десь урядом", - додав він.

Нагадаємо, в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах суттєво знизили.

Зазначимо, що у Міністерстві охорони здоров'я розповіли про ризики проведення місцевих виборів через коронавірус.

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