Филатов выиграл пари у Зеленского: суд признал законным ремонт моста в Днепре

Фото: Филатов и Зеленский (из открытых источников)

Ремонт выполнялся исключительно за счет городского бюджета

Центральный мост в Днепре отремонтирован и эксплуатируется законно. Соответственно, пари, которое президент Владимир Зеленский предложил мэру Днепра в 2019 г., Борис Филатов выиграл.

Об этом следует из решения Третьего апелляционного суда в Днепре.

Как известно, особенность реконструкции этого инфраструктурного объекта в том, что она выполняется исключительно за счет городского бюджета.

Ранее уже отмечалось, что для Украины этот случай беспрецедентный, поскольку ранее города выполняли такие проекты за счет дотаций из центрального бюджета.

Летом 2019 г., за несколько месяцев до завершения ремонта Центрального моста в Днепре, президент Зеленский во время визита в Днепр предложил мэру пари: до Дня города (отмечается в сентябре) модернизация моста должна быть завершена.

Работы были закончены в срок, Борис Филатов открыл движение по мосту. Однако президент, приехавший в Днепр, отложил подведение итогов пари. В т.ч. - чтобы изучить аргументы контролирующих структур и снять все стороны.

Осенью 2019 г. после завершения ремонта на Центральном (Новом) мосту областная Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) провела внеплановую проверку, вынесла предписание и наложила штраф в 1,8 млн грн на Департамент благоустройства горсовета за якобы найденные нарушения.

Кроме прочего, чиновники ГАСИ хотели получить документы, которые ранее уже изъяла у мэрии Днепра прокуратура, и, не получив их, сделали это поводом для претензии.

Городской совет не согласился и обратилась в суд.

Весной 2020 г. окружной административный суд признал незаконным предписание ГАСИ и отменил штраф, который областные чиновники ГАСИ пытались взыскать с мэрии Днепра.

16 июля суд апелляционной инстанции подтвердил решение окружного админсуда и полную правоту мэрии Днепра.

В результате решением суда претензии контролирующих органов к модернизации Нового моста признаны несостоятельными. В т.ч. - предписание и штраф, которые областная ГАСИ пыталась наложить на городские службы, суд признал незаконными.

Напомним, подобные работы на Центральном мосту не проводились с момента его постройки - то есть 51 год. Всего стоимость реконструкции составила 399 млн грн.