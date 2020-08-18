ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Філатов виграв парі у Зеленського: суд визнав законним ремонт мосту в Дніпрі

Дніпро, Вівторок 18 серпня 2020 16:46
Філатов виграв парі у Зеленського: суд визнав законним ремонт мосту в Дніпрі
Фото: Філатов і Зеленський (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Ремонт виконувався виключно за рахунок міського бюджету

Центральний міст у Дніпрі відремонтовано і експлуатується законно. Відповідно, парі, яке президент Володимир Зеленський запропонував меру Дніпра у 2019 р., Борис Філатов виграв.

Про це випливає з рішення Третього апеляційного суду в Дніпрі.

Філатов виграв парі у Зеленського: суд визнав законним ремонт мосту в Дніпрі

Як відомо, особливість реконструкції цього інфраструктурного об'єкта в тому, що він виконується винятково коштом міського бюджету.

Раніше вже зазначалося, що для України цей випадок безпрецедентний, оскільки раніше міста виконували такі проекти коштом дотацій з центрального бюджету.

Влітку 2019 р., за кілька місяців до завершення ремонту Центрального мосту на Дніпрі, президент Зеленський під час візиту в Дніпро запропонував меру парі: до Дня міста (зазначається у вересні) модернізація моста повинна бути завершена.

Роботи були закінчені в термін, Борис Філатов відкрив рух по мосту. Однак президент, який приїхав в Дніпро, відклав підбивання підсумків парі. В т.ч. - щоб вивчити аргументи контролюючих структур і зняти всі сторони.

Восени 2019 р. після завершення ремонту на Центральному (Новому) мосту обласна Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) провела позапланову перевірку, винесла припис і наклала штраф у 1,8 млн грн на Департамент благоустрою міськради за нібито знайдені порушення.

Крім іншого, чиновники ДАБІ хотіли отримати документи, які раніше вже вилучила у мерії Дніпра прокуратура, і, не отримавши їх, зробили це приводом для претензії.

Міська рада не погодилася і звернулася до суду.

Навесні 2020 р. Окружний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження ДАБІ і скасував штраф, який обласні чиновники ДАБІ намагалися стягнути з мерії Дніпра.

16 липня суд апеляційної інстанції підтвердив рішення окружного адмінсуду і повну правоту мерії Дніпра.

У результаті рішенням суду претензії контролюючих органів до модернізації Нового мосту визнані неспроможними. В т.ч. - припис та штраф, які обласна ДАБІ намагалася накласти на міські служби, суд визнав незаконними.

Нагадаємо, подібні роботи на Центральному мосту не проводилися з моменту його побудови - тобто 51 рік. Вартість реконструкції склала 399 млн грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ФК ДніпромостБорис ФілатовВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся