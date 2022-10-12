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Філатов випустив на маршрути столичні автобуси

Фото: мер Дніпра Борис Філатов випустив на маршрути столичні автобуси (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

У середу, 12 жовтня, перша партія автобусів, які Дніпру передала столиця, вийшли на маршрути 101-К и 146-К. Вони курсуватимуть у звичних містянам напрямках, а літеру "К" додали на честь Києва та киян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Я хочу сказати слова подяки всім киянам, столиці і міському голові Києва - Віталію Кличку. Він зателефонував мені першим із пропозицією допомоги. І це дуже потужний сигнал, що в цій війні ми разом вистоїмо і дійдемо до Перемоги. Такі жести ніколи не забуваються", - сказав Філатов і наголосив, що місто так само завжди готове допомагати іншим територіальним громадам.

Нагадаємо, наприкінці вересня російські ракети розбили одне з міських АТП та спалили вщент понад 115 великих пасажирських автобусів.

РБК-Україна писало, що Київ відправив до Дніпра 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли від час російського обстрілу. 10 з них завантажені гуманітарною допомогою.

Інтервал руху на маршрутах 101-К и 146-К у годину пік становитиме 10-15 хвилин. У міжпіковий період - 20-25 хвилин.

Решта столичних автобусів ще проходять технічну діагностику.

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Борис Філатов