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10 з 30 автобусів для дніпрян Київ завантажив гуманітарною допомогою, - Кличко

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Четвер 06 жовтня 2022 11:31
10 з 30 автобусів для дніпрян Київ завантажив гуманітарною допомогою, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Київ відправив до Дніпра 30 пасажирських автобусів на заміну тим, що згоріли від час російського обстрілу. 10 з них завантажені гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Київ відправляє Дніпру в якості допомоги 30 автобусів, які курсуватимуть на маршрутах громадського транспорту. 10 з них поїдуть до дніпрян завантажені гуманітарною допомогою. Ми повинні сьогодні допомагати один одному, повинні разом вистояти і перемогти російських варварів. У цей складний час ми повинні особливо підтримувати ті міста, що знаходяться майже на лінії фронту", - наголосив Кличко.

За його словами, Київ передає Дніпру автобуси, які зручні для пасажирів та які довели свою надійність.

"Автобуси, які столиця передала Дніпру, - це МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв - із системами кондиціювання повітря. Двигун і автоматична коробка передач - виробництва відомих фірм Mercedes-Benz та Voith, що забезпечують надійну роботу", - повідомив Кличко.

10 з 30 автобусів для дніпрян Київ завантажив гуманітарною допомогою, - Кличко

Він також додав, що кияни не відчують незручностей: наступного тижня до Києва прибудуть ще 10 автобусів як допомога від західних партнерів.

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