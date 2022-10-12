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Филатов выпустил на маршруты столичные автобусы

Фото: мэр Днепра Борис Филатов выпустил на маршруты столичные автобусы (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В среду, 12 октября, первая партия автобусов, которые передала Днепру столица, вышли на маршруты 101-К и 146-К. Они будут курсировать по привычным горожанам направлениям, а букву "К" добавили в честь Киева и киевлян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Я хочу сказать слова благодарности всем киевлянам, столице и городскому голове Киева - Виталию Кличко. Он позвонил мне первым с предложением помощи. И это очень мощный сигнал, что в этой войне мы вместе выстоим и дойдем до Победы. Такие жесты никогда не забываются", - сказал Филатов и подчеркнул, что город так же всегда готов помогать другим территориальным общинам.

Напомним, в конце сентября российские ракеты разбили одно из городских АТП и сожгли дотла более 115 крупных пассажирских автобусов.

РБК-Украина писала, что Киев отправил в Днепр 30 пассажирских автобусов в замену тем, что сгорели во время российских обстрелов. 10 из них загружены гуманитарной помощью.

Интервал движения на маршрутах 101-К и 146-К в час пик составит 10-15 минут. В межпиковый период - 20-25 минут.

Остальные столичные автобусы еще проходят техническую диагностику.

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Борис Филатов