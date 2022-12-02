Філатов спростував повідомлення про вибухи у Дніпрі та назвав причину стовпа диму
Міський голова Дніпра Борис Філатов спростував інформацію про вибух у місті під час оголошеної повітряної тривоги сьогодні, 2 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Дніпра.
За його словами, причиною великого стовпа диму є процес охолодження коксу на одному з металургійних підприємств міста, яке збіглося з повітряною тривогою в регіоні.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі сьогодні вдень очевидці чули гучний вибух, який пролунав під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні у південних та східних областях країни було оголошено повітряну тривогу. Перед цим голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про злет трьох російських бомбардувальників Ту-95.
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