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Філатов спростував повідомлення про вибухи у Дніпрі та назвав причину стовпа диму

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Дніпро, П'ятниця 02 грудня 2022 15:24
Філатов спростував повідомлення про вибухи у Дніпрі та назвав причину стовпа диму Фото: мер Дніпра Борис Філатов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Міський голова Дніпра Борис Філатов спростував інформацію про вибух у місті під час оголошеної повітряної тривоги сьогодні, 2 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Дніпра.

За його словами, причиною великого стовпа диму є процес охолодження коксу на одному з металургійних підприємств міста, яке збіглося з повітряною тривогою в регіоні.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі сьогодні вдень очевидці чули гучний вибух, який пролунав під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні у південних та східних областях країни було оголошено повітряну тривогу. Перед цим голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про злет трьох російських бомбардувальників Ту-95.

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