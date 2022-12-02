ua ru
Пт, 02 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Филатов опроверг сообщения о взрывах в Днепре и назвал причину столба дыма

Новина українською →
Днепр, Пятница 02 декабря 2022 15:24
Филатов опроверг сообщения о взрывах в Днепре и назвал причину столба дыма Фото: мэр Днепра Борис Филатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Городской глава Днепра Борис Филатов опроверг информацию о взрыве в городе во время объявленной воздушной тревоги сегодня, 2 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Днепра.

По его словам, причиной большого столба дыма является процесс охлаждения кокса на одном из металлургических предприятий города, который совпал с воздушной тревогой в регионе.

Ранее сообщалось, что в Днепре сегодня днем очевидцы слышали громкий взрыв, который прозвучал во время воздушной тревоги.

Напомним, сегодня в южных и восточных областях страны была объявлена воздушная тревога. Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о взлете трех российских бомбардировщиков Ту-95.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Филатов Взрыв Вторжение России в Украину
NEWS
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
Россия потеряла уже более 90 тысяч своих солдат в Украине, - Генштаб
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии