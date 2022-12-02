Филатов опроверг сообщения о взрывах в Днепре и назвал причину столба дыма
Городской глава Днепра Борис Филатов опроверг информацию о взрыве в городе во время объявленной воздушной тревоги сегодня, 2 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Днепра.
По его словам, причиной большого столба дыма является процесс охлаждения кокса на одном из металлургических предприятий города, который совпал с воздушной тревогой в регионе.
Ранее сообщалось, что в Днепре сегодня днем очевидцы слышали громкий взрыв, который прозвучал во время воздушной тревоги.
Напомним, сегодня в южных и восточных областях страны была объявлена воздушная тревога. Перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о взлете трех российских бомбардировщиков Ту-95.
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