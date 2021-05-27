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Филатов: сотрудничество Днепра и центральной власти даст толчок решению проблемных вопросов

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Киев, Четверг 27 мая 2021 14:16
Филатов: сотрудничество Днепра и центральной власти даст толчок решению проблемных вопросов Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Инвестиционный форум в Днепре демонстрирует новый уровень отношений центральной власти и местного самоуправления.

Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов во время международной конференции "UkraineInvest Talks: Dnipro".

"Благодарен президенту Украины, премьер-министру, руководству Офиса президента, депутатскому корпусу, что все это организовано в Днепре. И именно мы задали высокий стандарт подобных мероприятий. Это важно для города, который имеет большие амбиции и хочет быть лидером местного самоуправления", - заявил Борис Филатов.

По его словам, событие стало знаковым и продемонстрировало новый уровень доверия и построения отношений центральной власти и местного самоуправления.

Также, по мнению Филатова, сейчас можно говорить о стабилизации и конструктивности отношений с государственными органами власти и облгосадминистрацией.

Примером этому является ряд проектов - как в рамках "Большой стройке", так и в софинансировании реконструкций объектов коммунальной собственности.

"Во время длительного совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем и заместителем руководителя Офиса президента Кириллом Тимошенко мы обсудили как и некоторые проблемные вопросы, так и перспективные проекты. Убежден, что им будет данновый импульс", - отметил мэр Днепра.

Со своей стороны Шмыгаль заявил, что сейчас именно Днепр, который называют лидером по финансовой привлекательности, сосредотачивает в себе большинство инвестиций региона.

"Поэтому именно здесь мы начали разговор с инвесторами о развитии привлечения инвестиций в Украину. Рабочая поездка предусматривает посещение, в частности, медицинских учреждений", - сообщил премьер-министр Украины.

После форума Денис Шмыгаль и Борис Филатов осмотрели Городскую клиническую больницу скорой помощи. Среди ключевых объектов также остается Днепровский аэропорт.

"Обещаем, что в течение двух с половиной месяцев все горожане увидят активизацию строительства взлетно-посадочной полосы. Это даст толчок для инвестора начать активные работы по строительству терминала", - сказал Кирилл Тимошенко.

Напомним, ранее Филатов подчеркнул, что город Днепр открыт к предложениям крупных украинских и мировых инвесторов промышленного производства, которые смогут реализовать в городе современные и долгосрочные проекты.

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