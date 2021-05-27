Філатов: співпраця Дніпра та центральної влади дасть поштовх вирішенню проблемних питань

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов під час міжнародної конференції "UkraineInvest Talks: Dnipro".

"Вдячний президенту України, прем’єр-міністрові, керівництву Офісу президента, депутатському корпусу, що все це організовано в Дніпрі. І саме ми задали високий стандарт подібних заходів. Це важливо для міста, яке має великі амбіції та хоче бути лідером місцевого самоврядування", - заявив Борис Філатов.

За його словами, подія стала знаковою та продемонструвала новий рівень довіри та побудови відносин центральної влади та місцевого самоврядування.

Також, на думку Філатова, нині можна говорити про стабілізацію та конструктивність відносин з державними органами влади та облдержадміністрацією.

Прикладом цьому є низка проектів - як у рамках "Великого будівництва", так і у співфінансуванні реконструкцій об’єктів комунальної власності.

"Під час тривалої наради з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та заступником керівника Офісу президента Кирилом Тимошенком ми обговорили як і деякі проблемні питання, так і перспективні проєкти. Переконаний, що їм буде надано новий імпульс", - зазначив мер Дніпра.

Зі свого боку Шмигаль заявив, що нині саме Дніпро, який називають лідером за фінансовою привабливістю, зосереджує в собі більшість інвестицій регіону.

"Тому саме тут ми почали розмову з інвесторами про розвиток залучення інвестицій в Україну. Робоча поїздка передбачає відвідування, зокрема, медичних закладів", - повідомив прем’єр-міністр України.

Після форуму Денис Шмигаль і Борис Філатов оглянули міську клінічну лікарню швидкої допомоги. Серед ключових об’єктів також залишається Дніпровський аеропорт.

"Обіцяємо, що протягом двох з половиною місяців усі містяни побачать активізування будівництва злітно-посадкової смуги. Це дасть поштовх для інвестора почати активні роботи з будівництва термінала", - сказав Кирило Тимошенко.