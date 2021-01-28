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Филатов о скидках на электроэнергию: Коломойскому можно, а городам нельзя

Днепр, Четверг 28 января 2021 15:13
Филатов о скидках на электроэнергию: Коломойскому можно, а городам нельзя
Фото: Борис Филатов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Несмотря на то, что города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями электроэнергии, им нельзя покупать электроэнергию со скидкой. Тогда как олигархам можно.

Об этом написал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"Риторический вопрос. Еду по городу и задаю сам себе вопрос без ответа: "Почему Коломойскому можно покупать электроэнергию со скидками и в гигантских объёмах, а городам, например, нельзя? Города, особенно областные центры, являются крупнейшими потребителями, у нас есть электротранспорт, мы освещаем улицы и пр., города платежеспособны, имеют приличные бюджеты. Но Коломойскому можно, а нам - нельзя. Где логика?" - написал Филатов.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2020 года "Центрэнерго" на торгах Украинской энергетической биржи продало почти 3,3 млн МВт-ч электроэнергии компании "Юнайтед Энерджи" по цене на треть ниже стартовой.

Как известно, созданный в феврале 2018 года энерготрейдер "Юнайтед Энерджи" связывают с Игорем Коломойским.

Также в июне 2020 года журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" опубликовали расследование, согласно которому компании, связанные с Коломойским (в т.ч. и "Юнайтед Энереджи"), за полгода заработали на сделках с "Центрэнерго" более 4 млрд грн.

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Новости Украины Энергетика ДнепрИгорь КоломойскийБорис ФилатовЭлектроэнергия

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