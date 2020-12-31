"Центрэнерго" продало всю электроэнергию компании Коломойского по цене ниже себестоимости

Фото: "Центрэнерго" (из открытых источников)

Государственное ПАО "Центрэнерго" 29 декабря провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч.

Об этом сообщает "БизнесЦензор" со ссылкой на данные торгов.

По данным торгов, этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч.

Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.

Напомним, ранее глава "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью отмечал, что себестоимость производства электроэнергии на станциях компании при сжигании угля госшахт составляет примерно 1,6 грн/кВт-ч.

На минувшей неделе государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период.

Как известно, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.

Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью "Цензор.Нет" назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.

В конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил нового руководителя "Центрэнего", однако Потапенко остался работать в дирекции госкомпании.