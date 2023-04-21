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Філатов про саміт міст та регіонів: потужний майданчик для обговорення важливих питань

Фото: мер Дніпра Борис Філатов, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова облради Микола Лукашук (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Міжнародний саміт міст та регіонів, в якому взяли участь президент Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і представники загалом 40 держав, це потужний майданчик для обговорення найважливіших та найнагальніших питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

Основними темами великого саміту стали реінтеграція територій, гуманітарна ситуація, розмінування та відновлення понівечених росією громад.

"Це потужний майданчик для обговорення найважливіших та найнагальніших питань, які зараз стоять перед всіма нами. Кожного разу влада говорить про важливість єднання зусиль. І ми бачимо, як це втілюється в конкретний результат. Світ єдиний з Україною, і Дніпро готовий бути сильним учасником цієї спільної роботи", - сказав Філатов, коментуючи підсумки саміту.

Раніше ми писали, що у четвер, 20 квітня, у межах проведення Міжнародного саміту міст та регіонів президент України Володимир Зеленський зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго та президентом Комітету регіонів Європейського Союзу Васко Кордейру.

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Борис Філатов