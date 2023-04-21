Филатов о саммите городов и регионов: мощная площадка для обсуждения важных вопросов

Международный саммит городов и регионов, в котором приняли участие президент Владимир Зеленский, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и представители в общей сложности 40 государств, это мощная площадка для обсуждения важнейших и самых важных вопросов.

Основными темами большого саммита стали реинтеграция территорий, гуманитарная ситуация, разминирование и восстановление обезображенных россией общин.

"Это мощная площадка для обсуждения важнейших и самых актуальных вопросов, которые сейчас стоят перед всеми нами. Каждый раз власти говорят о важности единения усилий. И мы видим, как это воплощается в конкретный результат. Мир един с Украиной, и Днепр готов быть сильным участником этой совместной работы", - сказал Филатов, комментируя итоги саммита.