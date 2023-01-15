Філатов розповів, скільки ще триватиме рятувальна операція у Дніпрі

Ударом зруйнувало два з вісімнадцяти під’їздів. На місці залишаються працювати рятувальники, медики та міські служби. З-під завалів продовжують діставати людей.

"Сподіваємося, що знайдемо когось ще. Наші прогнози, що закінчимо десь о 3-й ночі. Потреб немає ні в техніці, ні в людях. Працюють десятки одиниць комунальної техніки. Дуже велику допомогу надали наші рятувальники. Приїхала техніка, що працювала в Бородянці та у Миколаєві на розборах завалів. Я бачив, як дніпряни власноруч розбирали завали та відтягали автомобілі", - сказав Філатов.

Також для всіх, чиє житло пошкоджено, місто запропонувало тимчасовий прихисток у підготовлених місцях у школах і дитячому клубі. Утім, люди обрали роз‘їхатися по рідних і знайомих.

"Разом з цим, волонтери та прості люди принесли до створених пунктів підтримки дуже багато речей та їжі. Всього більш ніж достатньо. Тож наразі, всім, хто хоче допомогти, радять робити це адресно - якщо є контакт із кимось з постраждалих", - додав мер міста.