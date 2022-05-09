Филатов рассказал, как живет Днепр на 75-й день войны

Коммунальные службы и медицинская система Днепра работают стабильно. В то же время в городе ремонтируют дороги, чистят ливневую канализацию и высаживают цветы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова во время брифинга 9 мая.

Комментируя ход эвакуации через Днепр, Филатов отметил, что сейчас количество таких пассажиров не превышает 100 человек в день.

В то же время город принял уже почти 90 тысяч переселенцев. Филатов подчеркнул, что это лишь официальные цифры зарегистрированных в городском соцзащите. Реальное количество переселенцев в Днепре как минимум вдвое больше.

"Основной вызов для города - это то, что около 20 тыс. людей старше 60 лет, и они говорят, что хотят оставаться здесь. Для понимания, сейчас с военной администрацией прорабатывается вопрос открытия второго отделения гериатрического пансионата", - сказал Борис Филатов.

В то же время Днепр и область являются одними из самых мощных хабов по производству продуктовых наборов, которые передаются в горячие точки и пострадавшие от российской агрессии регионы.

Возвращаясь к работе коммунальных служб и медицинской системы, Филатов отметил, что в городе продолжается благоустройство - работает немалое количество коммунальной техники. В то же время он призвал жителей быть бдительными и предотвращать случаи вандализма на локациях городского хозяйства.

Филатов также сообщил, что 9 мая в Днепре не проходит никаких официальных мероприятий, в то же время в городе, в отличие от других территориальных общин, не вводили комендантского часа на эту дату. В районе основных мемориалов продолжается патрулирование полиции и теробороны.

"Я лично ездил к Монументу Славы, пообщался с людьми, возложил цветы. Многие делают так же. Все желающие в целом могут прийти и почтить память погибших во Второй мировой", - резюмировал он.