Філатов розповів, як живе Дніпро на 75-й день війни

Комунальні служби та медична система Дніпра працюють стабільно. Водночас у місті ремонтують дороги, чистять зливову каналізацію та висаджують квіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова під час брифінгу 9 травня.

Коментуючи перебіг евакуації через Дніпро, Філатов зауважив, що нині кількість таких пасажирів не перевищує 100 осіб на день.

Водночас місто прийняло вже майже 90 тисяч переселенців. Філатов підкреслив, що це лише офіційні цифри зареєстрованих у міському соцзахисті. Реальна ж кількість переселенців у Дніпрі як мінімум вдвічі більша.

"Основний виклик для міста - це те, що близько 20 тис. людей старші за 60 років, і вони кажуть, що хочуть залишатися тут. Для розуміння, нині з військовою адміністрацією пропрацьовується питання відкриття другого відділення геріатричного пансіонату", - сказав Борис Філатов.

Водночас Дніпро та область є одними із найпотужніших хабів з виробництва продуктових наборів, які передаються у гарячі точки та постраждалі від російської агресії регіони.

Повертаючись до роботи комунальних служб і медичної системи, Філатов зауважив, що в місті триває благоустрій - працює чимала кількість комунальної техніки. Водночас він закликав мешканців бути пильними і запобігати випадкам вандалізму на локаціях міського господарства.

Філатов також повідомив, що 9 травня у Дніпрі не проходить жодних офіційних заходів, водночас у місті, на відміну від інших територіальних громад, не вводили комендантської години на цю дату. У районі основних меморіалів триває патрулювання поліції і тероборони.

"Я особисто їздив до Монумента Слави, поспілкувався з людьми, поклав квіти. Багато хто робить так само. Усі охочі загалом можуть прийти та вшанувати пам’ять загиблих у Другій світовій", - резюмував він.